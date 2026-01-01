Bad Boys Hunting
93 Min.Ab 16
93 Min.Ab 16
Bad Boys Hunting
Die toughe Ex-Polizistin Della Wilder (Pam Grier) übernimmt einen scheinbar einfachen Mordfall: Die Ex-Frau von Dr. Sam Dennis (Rutger Hauer) wurde ermordet. Wilder entdeckt dabei ein tödliches Netz aus Lügen, Pharma-Skandalen und Macht. Mit scharfem Verstand und harter Faust kämpft sie für Gerechtigkeit. Ein spannungsgeladener Crime-Thriller mit Tempo, Stil und starker Heldin.
Genre:Action, Drama
Altersfreigabe:
16
Copyrights:© Tiberius Film