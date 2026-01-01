Bad Fucking
104 Min.Ab 12
104 Min.Ab 12
Bad Fucking
Im österreichischen Kaff Bad Fucking brodelt es hinter der Postkartenfassade gewaltig. Zwischen Ehebruch, korrupten Machenschaften und rätselhaften Todesfällen scheint jeder Dorfbewohner etwas zu verbergen. Ausgerechnet Souvenirshop-Besitzerin Veronika gerät immer tiefer in den Strudel aus Lügen, Intrigen und Gewalt. Während der Ort zunehmend im Chaos versinkt, wächst ihr Wunsch, dem absurden Wahnsinn und seinen Bewohnern endgültig zu entkommen.
Altersfreigabe:
12DESORIENTIERUNG
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