Bailey - Ein Freund fürs Leben
97 Min.Ab 0
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Bailey - Ein Freund fürs Leben
Im Welpenalter wird Bailey vom achtjährigen Ethan und dessen Mutter liebevoll aufgenommen. Die Jahre vergehen und die beiden werden beste Freunde, doch die Zeit hält nicht still und so nähert sich deren Freundschaft dem Ende. Aber Bailey verschwindet nie gänzlich, sondern wird immer wieder in einem neuen Hundekörper wiedergeboren, bis er zum mittlerweile herangewachsenen Ethan zurückkehrt und versucht, dessen gebrochenes Herz zu reparieren ...
Genre:Abenteuer
Produktion:US, 2017
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© 2017 Constantin Film Verleih GmbH