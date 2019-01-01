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Bailey - Ein Hund kehrt zurück
106 Min.Ab 0
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Bailey - Ein Hund kehrt zurück
CJ wächst bei ihren Großeltern und deren Hund Bailey auf einer Farm in Michigan auf. Als sie zurück zu ihrer Mutter zieht, wird sie jäh aus ihrem gewohnten Umfeld gerissen. Ihr treuer Gefährte Bailey beschließt daraufhin, dem Mädchen nicht mehr von der Seite zu weichen. Er verbringt mehrere Hundeleben mit CJ und zwischen den beiden entwickelt sich jedes Mal eine tiefe Freundschaft. Gemeinsam müssen sie jedoch nicht nur Höhen, sondern auch Tiefen meistern.
Genre:Familie, Abenteuer
Produktion:US, 2019
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© 2019 Constantin Film Verleih GmbH