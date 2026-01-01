Balkonkraftwerk war gestern: Anker SOLIX Solarbank 3 parallel → echte Haus-PV mit 64,5 kWh!
24 Min.Ab 12
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Balkonkraftwerk war gestern: Anker SOLIX Solarbank 3 parallel → echte Haus-PV mit 64,5 kWh!
Balkonkraftwerk einfach zur großen PV Anlage umrüsten? Anker SOLIX macht es mit dem neuen Power Dock möglich. Damit rüsten wir unsere Anker SOLIX Solarbank 3 zur „echten“ Haus-PV auf: bis zu 4 Systeme parallel, bis zu 16 kWp PV-Input, bis zu 4,8 kW AC-Leistung und krassen 64,5 kWh Speicher. In diesem Video zeige ich Aufbau, Parallel-Verkabelung, Absicherung, App-Setup, reale Messwerte und was das für Autarkie & Amortisation bedeutet - und ob es überhaupt Sinn macht.
Genre:Spezial
Altersfreigabe:
12