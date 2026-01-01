Barbarian
99 Min.Ab 18
99 Min.Ab 18
Barbarian
Bill Skarsgård und Georgina Campbell stecken in einem Ferienhaus des Grauens fest: Tess reist für ein Vorstellungsgespräch in eine fremde Stadt, in der sie eine Nacht in einer Airbnb-Unterkunft gebucht hat. Versehentlich wurde das Haus doppelt gebucht und ein fremder Mann öffnet ihr die Tür. Tess ahnt nichts von dem absoluten Schrecken, der sie nach dem Überschreiten der Türschwelle erwartet.
Genre:Horror, Thriller
Produktion:BG, 2022
Altersfreigabe:
18
Copyrights:© Regency Entertainment (UK) Ltd.