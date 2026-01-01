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Barfuß durch Australien

Barfuß durch Australien

88 Min.Ab 12
ORF288 Min.Ab 12
ORF2

Barfuß durch Australien

Seit Jahren renoviert Svenja Kramer rund um den Globus Hotels. In ihrer Branche gehört sie zu den Besten, doch ihre größte Herausforderung ist ihre Tochter Kira. Die 16-Jährige hat das ständige Umziehen satt. Als es zwischen Mutter und Tochter mal wieder ordentlich kracht, beschließt Kira spontan, aus dem goldenen Käfig auszubrechen. Gemeinsam mit ihrem Schulfreund, dem Aborigine Jack, will sie auf bloßen Füßen durchs australische Outback wandern. Ein gefährliches Unterfangen.

Genre:
Drama
Altersfreigabe:
12
DESORIENTIERUNG
Copyrights:
© ORF 2