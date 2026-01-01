Bark Ranger - Mein Hund Der Held
Bark Ranger - Mein Hund Der Held
Der zwölfjährige Jack lebt mitten in einem Nationalpark und könnte sich keinen besseren Freund wünschen als seinen treuen Hund Ranger. Als der Park in finanziellen Schwierigkeiten steckt, scheint die Zukunft des Naturparadieses ungewiss. Doch dann trifft Jack auf Chloe, die mit ihrer Mutter zu Besuch kommt. Gemeinsam entdecken die beiden Kinder dank Rangers außergewöhnlicher Spürnase eine geheimnisvolle Schatzkarte. Schon bald beginnt eine aufregende Suche nach einem verborgenen Schatz. Doch sie sind nicht die Einzigen, die hinter dem Fund her sind. Gefährliche Bankräuber verfolgen die Kinder und schrecken selbst vor einer Entführung nicht zurück. Nun liegt die Hoffnung auf dem mutigen Ranger, der mit Klugheit und Instinkt alles daransetzt, seine Freunde zu retten. Ein spannendes Familienabenteuer voller Freundschaft, Mut und vierbeiniger Helden.