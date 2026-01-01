Battalion - Schlachtfeld Erde
94 Min.Ab 12
94 Min.Ab 12
Battalion - Schlachtfeld Erde
Action wie in Emmerich's „INDEPENDENCE DAY“ und Alien-Monster wie in Verhoeven's „STARSHIP TROOPERS“ bringt uns Mike Holligan mit seinem Sci-Fi und Alien Actioner „BATTALION: SCHLACHTFELD ERDE“ auf die Leinwand. Seit sieben Monaten herrscht Krieg auf unserer Erde. Hochentwickelte Aliens attackieren mit ihren riesigen Raumschiffen und unzähligen Killerdrohnen unsere Städte.
Genre:Science Fiction, Action
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Tiberius Film