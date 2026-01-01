Beach Boys - Rette sich wer kann
91 Min.Ab 12
91 Min.Ab 12
Beach Boys - Rette sich wer kann
Til, Sinan und Bramstedt schwärmen von einer Musikkarriere und von ihrer gemeinsamen Traumfrau, der hübschen Lisa aus der Schule. Doch an die ist schwer heranzukommen, denn sie bereitet sich mit ihren Freunden aus der DLRG-Gruppe auf einen Rettungsschwimmer-Einsatz auf Sylt vor. Als aber Bramstedt die Beach Boys mit Alkohol ausschaltet, bleibt Lisa nichts anderes übrig, als die drei Jungs mit nach Sylt zu nehmen. Doch denen misslingt auf der Nordsee-Insel einfach alles.
Genre:Comedy
Produktion:DE, 2002
Altersfreigabe:
12DESORIENTIERUNG
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