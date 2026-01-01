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Bear vs. Sharks - Ausgesetzt im Bermuda-Dreieck

Bear vs. Sharks - Ausgesetzt im Bermuda-Dreieck

41 Min.Ab 12
ProSieben MAXX41 Min.Ab 12
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Bear vs. Sharks - Ausgesetzt im Bermuda-Dreieck

Survival-Experte und Abenteurer Bear Grylls kennt sich mit Extremsituationen aus. Nun reist er zum Bermuda-Dreieck, um Haie in ihrem natürlichen Lebensraum zu erleben. Dafür bringt er die Raubtiere zunächst in einen Fressrausch und springt anschließend ins Wasser.

Genre:
Spezial, Dokumentation, Wissenschaft, Natur, Tiere
Produktion:
US, 2018
Altersfreigabe:
12
Copyrights:
© Warner Bros. Entertainment GmbH