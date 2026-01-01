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Beauty and the Beast - Die Schöne und die Bestie

Beauty and the Beast - Die Schöne und die Bestie

90 Min.Ab 16
Planet Movies90 Min.Ab 16
Planet Movies

Beauty and the Beast - Die Schöne und die Bestie

Eine düstere Wendung in der Moralgeschichte über die verbotene Liebe zwischen der schönen Belle und dem gefürchteten Monster. Während Dorfbewohner brutal ermordet werden und das Tier als derjenige gejagt wird, der für das Chaos verantwortlich ist, verbünden sich Belle und das Biest, um den wahren Mörder zu besiegen: den bösartigen Troll der machthungrigen Hexe.

Genre:
Fantasie, Drama, Romanze, Thriller, Horror
Altersfreigabe:
16
Copyrights:
© Tiberius Film