Beauty and the Beast - Die Schöne und die Bestie
90 Min.Ab 16
90 Min.Ab 16
Beauty and the Beast - Die Schöne und die Bestie
Eine düstere Wendung in der Moralgeschichte über die verbotene Liebe zwischen der schönen Belle und dem gefürchteten Monster. Während Dorfbewohner brutal ermordet werden und das Tier als derjenige gejagt wird, der für das Chaos verantwortlich ist, verbünden sich Belle und das Biest, um den wahren Mörder zu besiegen: den bösartigen Troll der machthungrigen Hexe.
Genre:Fantasie, Drama, Romanze, Thriller, Horror
Altersfreigabe:
16
Copyrights:© Tiberius Film