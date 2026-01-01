Before Dawn
Before Dawn
1915 verlässt der junge Jim Collins seine Heimat im australischen Outback voller Idealismus und Abenteuerlust. Gegen den Willen seiner Eltern meldet er sich freiwillig zum Kriegsdienst – überzeugt davon, dass der Einsatz an der europäischen Westfront kurz sein und ihn als Mann zurückkehren lassen wird. Doch zwischen Schlamm, Gas und stetigem Artilleriefeuer zerplatzt diese Illusion schnell. In den Schützengräben erlebt Jim gemeinsam mit seinen Kameraden die erbarmungslose Realität des Ersten Weltkriegs: den Verlust von Freunden, die ständige Nähe des Todes und den verzweifelten Kampf, Menschlichkeit im unmenschlichen Chaos zu bewahren. Je länger der Krieg andauert, desto klarer wird, dass Mut nicht im Angriff liegt, sondern im Durchhalten, im Schutz des Nebenmanns und in der unerschütterlichen Kameradschaft.