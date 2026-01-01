Beilight – Biss zum Abendbrot
80 Min.Ab 12
Vater Frank (Diedrich Bader) ist ein Kontrollfreak, der in seiner Teenie-Tochter immer noch ein hilfloses kleines Mädchen sieht, während sie hin- und hergerissen zwischen zwei Männern ist: dem geheimnisvollen, seltsam blassen Edward (Matt Lanter) mit dem eigenartigen Zahnstand, und Jacob (Chris Riggi), dem ewigen Sunnyboy, der sich hier und da ebenfalls etwas merkwürdig benimmt. Eine wahrhaft haarige Angelegenheit in der Becca sich entscheiden muss, wem ihr Herz gehören soll. Zu allem Überfluss haben es auch noch Edwards hungrige Vampirfreunde, die große Ähnlichkeit mit den 'Black Eyed Peas' haben, auf sie abgesehen. Ob ihr Alice, Buffy oder Gossip Girl beim Showdown auf dem Abschlussball eine große Hilfe sein können?
Genre:Comedy, Horror
Produktion:US, 2010
12
Copyrights:© 2026 PLAION PICTURES GmbH