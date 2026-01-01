Bekenntnisse des Hochstaplers Thomas Mann
Bekenntnisse des Hochstaplers Thomas Mann
Fast 50 Jahre lang arbeitete Thomas Mann an seinem Roman "Bekenntnisse des Hochstaplers Felix Krull". In keinem anderen Werk hat der Schriftsteller so viele seiner persönlichen Sehnsüchte und Ängste einfließen lassen. André Schäfers Spiel-Doku wirft einen Blick hinter die Fassade des gefeierten Erzählers und gleichzeitig in die schillernde Welt seines literarischen Alter Egos Felix Krull. Während Krull wie ein Magnet die Elite anzieht, täuscht, verführt und sich als erfolgreicher Hochstapler inszeniert, ringt Thomas Mann mit seinen inneren Konflikten: er sehnt sich nach Anerkennung, verbirgt seine wahre Identität und damit sein homosexuelles Begehren, ist stets bemüht, die Rolle des untadeligen Familienvaters zu spielen. Die ineinander verschlungenen Lebenswege von Mann und Krull verweben sich zu einer fesselnden Reise durch Exil, Selbstinszenierung und die bittersüße Kunst des Verstellens. Aus einem Kaleidoskop aus ausschließlich Originalzitaten und fiktionalen Szenen entsteht mit feiner Ironie eine cineastische Hommage an den Menschen hinter dem Mythos Thomas Mann und den Hochstapler in jedem von uns. Schauspieler Sebastian Schneider schlüpft in die oszillierende Doppelrolle Thomas Mann/Felix Krull.