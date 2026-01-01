Ben & Mickey vs. The Dead
Ben & Mickey vs. The Dead
Eine Zombie-Apokalypse hat fast die gesamte Menschheit ausgelöscht. Zwei der letzten Überlebenden, Ben (Jeremy Gardner) und Mickey (Adam Cronheim), waren vor dem Untergang zwar beide Baseballspieler, aber nicht wirklich beste Freunde. Ohne Ziel schlagen sie sich vorsichtig und nach strikten Regeln durch ein karges und verlassenes Land, erwehren sich überraschender Zombie-Attacken und hadern mit den Eigenarten des jeweils anderen. Während Ben sich mit dem rauhen Alltag abfindet, hat sich der fast permanent mit Kopfhörern ausgestattete Mickey eine hoffnungslos romantische Ader bewahrt. Verzweifelt sucht er nach Überbleibseln der vergangenen Tage und Kontakt zu Überlebenden. Als ihm dieser gelingt und die beiden Buddys auf eine kleine Gruppe Menschen treffen, geraten die Dinge außer Kontrolle…!