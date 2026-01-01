Berlin Syndrom
112 Min.Ab 16
112 Min.Ab 16
Berlin Syndrom
Die Fotografin und Rucksacktouristin Clare kommt nach Berlin. Dort lernt die junge Australierin den Lehrer Andi kennen. Die beiden verbringen die Nacht in dessen Wohnung. Am nächsten Tag stellt Clare fest, dass sie von Andi eingesperrt wurde. Obwohl er sich wie ein fürsorglicher Liebhaber verhält, vermutet Clare, dass ihr Kidnapper sie eines Tages umbringen wird. Verzweifelt sucht Clare nach einer Fluchtmöglichkeit. Psychothriller von Cate Shortland, mit Teresa Palmer und Max Riemelt.
Altersfreigabe:
16