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Between the Lines

Between the Lines

23 Min.Ab 12
Joyn AT23 Min.Ab 12
Joyn AT

Between the Lines

Zu mir oder zu dir? Ein flüchtiges Kennenlernen kann aufregend, lustig, aber auch undurchsichtig sein. Gedreht in einer einzigen Einstellung lotet „Between The Lines“ die Zwischentöne einer solchen Situation aus. Zwischen den Gleisen einer U-Bahnstation entblättern sich langsam die Umrisse von zwei Menschen und ihren Vorgeschichten.

Genre:
Drama
Produktion:
AT, 2024
Altersfreigabe:
12
SEXUALITAET
Copyrights:
© Kantner, Nichele, Pollmann, Quitt, Rous, Tschach