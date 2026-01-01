Between the Lines
23 Min.Ab 12
23 Min.Ab 12
Between the Lines
Zu mir oder zu dir? Ein flüchtiges Kennenlernen kann aufregend, lustig, aber auch undurchsichtig sein. Gedreht in einer einzigen Einstellung lotet „Between The Lines“ die Zwischentöne einer solchen Situation aus. Zwischen den Gleisen einer U-Bahnstation entblättern sich langsam die Umrisse von zwei Menschen und ihren Vorgeschichten.
Genre:Drama
Produktion:AT, 2024
Altersfreigabe:
12SEXUALITAET
Copyrights:© Kantner, Nichele, Pollmann, Quitt, Rous, Tschach