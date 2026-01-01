Bevor ich JA sage
George Murray ist ein hoffnungsloser Romantiker und erfolgreicher Werbefachmann, der fest davon überzeugt ist, dass er und Jane Gardner füreinander bestimmt sind. Doch kurz nach ihrer Verlobung bekommt Jane kalte Füße – traumatisiert von ihrer ersten Ehe mit dem untreuen Doug, der sie am Hochzeitstag betrog. Verzweifelt wünscht sich George, er hätte Jane schon vor ihrer ersten Ehe kennengelernt. Durch einen mysteriösen Autounfall wird dieser Wunsch wahr: George findet sich plötzlich zehn Jahre in der Vergangenheit wieder – nur wenige Tage vor Janes Hochzeit mit Doug. Jetzt hat George die Chance, die Vergangenheit zu verändern. Doch Liebe auf den ersten Blick bleibt aus, und Jane erkennt ihn nicht als den Mann ihrer Zukunft. Während George versucht, ihr Herz zu gewinnen, bringt er nicht nur ihr Leben durcheinander, sondern auch seine berufliche Zukunft und die seiner Freunde.