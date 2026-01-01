Bibel gegen Wissenschaft: Wer teilte das Rote Meer? | Doku
Bibel gegen Wissenschaft: Wer teilte das Rote Meer? | Doku
Der Ex-Polizist Bob Cornuke und der Software-Spezialist Carl Drews haben auf unterschiedliche Weise versucht, das Rätsel um die Teilung des Roten Meeres zu lösen, und sind zu verschiedenen Ergebnissen gekommen. Bob Cornuke und sein Team gehen nach Untersuchungen in Ägypten und Saudi Arabien davon aus, dass die Teilung des Roten Meeres an der Straße von Tiran stattfand. Carl Dews zog seine Schlüsse aus Bibeltexten, antiken Karten sowie wissenschaftlichen Daten und identifizierte als Ort für das Wunder einen See im Nildelta. Er simulierte am Computer, wie der Wind das Wasser geteilt haben könnte. Die Bibel ist ein Buch des Glaubens, doch ist sie auch ein Buch wissenschaftlich überprüfbarer Tatsachen? Die Reihe „Secrets of the Bible“ geht den Geheimnissen der Heiligen Schrift auf den Grund. Hat es die Sintflut wirklich gegeben? Wer baute den Turm zu Babel, und wo führte Moses die Israeliten durchs Rote Meer? Archäologen, Historiker und Abenteurer begeben sich auf die Suche nach Antworten. In den Fußstapfen von Kinoheld Indiana Jones fördern sie dabei spektakuläre Überraschungen zu Tage.