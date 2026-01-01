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Birdman oder (Die unverhoffte Macht der Ahnungslosigkeit)

Birdman oder (Die unverhoffte Macht der Ahnungslosigkeit)

115 Min.Ab 12
Kabel Eins CLASSICS115 Min.Ab 12
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Kabel Eins CLASSICS

Birdman oder (Die unverhoffte Macht der Ahnungslosigkeit)

Michael Keaton und Emma Stone in einer Geschichte über Ruhm, Fantasie und zweite Chancen: Vor vielen Jahren war Riggan Thomson in seiner Rolle als "Birdman" ein gefeierter Leinwandheld. Die Zeiten des Ruhms liegen längst hinter ihm, doch Thomson will es noch einmal wissen - als Autor und Regisseur eines Broadway-Stücks. Selbstzweifel, harsche Kritik von außen und die schwierige Beziehung zu seiner Tochter machen sein Comeback beschwerlich.

Genre:
Tragikomödie, Schwarze Komödie
Produktion:
US, 2014
Altersfreigabe:
12
Copyrights:
© Regency Entertainment (UK) Ltd.