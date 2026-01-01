Bis zur letzten Kugel
67 Min.Ab 12
67 Min.Ab 12
Bis zur letzten Kugel
Grenzspäher Wade Harper versucht, einen brüchigen Frieden mit den Nebraska‑Sioux zu sichern. Doch die Lage eskaliert, als der Häuptling Thundercloud ermordet wird – und ausgerechnet Harpers indianischer Freund Wingfoot unter Verdacht gerät. Um ihn zu schützen, bringt Harper Wingfoot in ein Fort, doch ein brutaler Deserteur nutzt die Situation zur Flucht und reißt den Gefangenen mit sich. Während die Sioux Rache fordern und zum Angriff bereit sind, beginnt eine gefährliche Jagd. Schließlich verschlägt es mehrere Beteiligte in einen abgelegenen Handelsposten, wo sie von Kriegern umzingelt werden. In der eingeschlossenen Gruppe wachsen Angst und Misstrauen. Jeder weiß: Wenn keine Lösung gefunden wird, droht ein blutiger Kampf.
Genre:Drama, Western
Produktion:US, 1953
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© 2026 PLAION PICTURES GmbH