Black Beauty
86 Min.Ab 0
86 Min.Ab 0
Black Beauty
Audry (Jennifer Mckenzie) liebt Tiere über alles und hilft deshalb in ihrer Freizeit im Tierheim aus. Eines Tages gibt dort jemand ein schwer verletztes schwarzes Pferd ab, das vor seinem grausamen Besitzer gerettet wurde. Zwischen Audry und 'Black Beauty' ist eine unmittelbare, intensive Bindung spürbar und sie möchte ihren Vater überreden, das Tier zu adoptieren und gesund zu pflegen. Der sieht zwar keinen Sinn darin, erlaubt es aber schließlich. Audrys Großvater, der schon seit Jahren keinen Kontakt mehr zu seinem Sohn hat, willigt ein, dass Audry und das Pferd über die Sommerferien zu ihm aufs Land kommen. Für das Mädchen beginnt der Sommer seines Lebens...
Genre:Abenteuer, Familie
Produktion:US, 2015
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© 2026 PLAION PICTURES GmbH