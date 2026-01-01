Black Belt
93 Min.Ab 12
93 Min.Ab 12
Black Belt
Martial-Arts-Meisterwerk aus Japan: Das Leben der drei ungleichen Schüler Taikan, Giryu und Choei wird von einer Sportart bestimmt - Karate. Sie erlernen die Kampfkunst von Sensei Eiken Shibahara, dem daran gelegen ist, Karate als gewaltfreie körperliche Ertüchtigung einzusetzen. Als das Militär alle Kampfsportschulen unter seine Herrschaft stellen will, kommt es zur Auseinandersetzung in Shibaharas Dojo.
Genre:Action, Drama, Abenteuer, Kampfsport
Produktion:JP, 2007
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Constantin Film Verleih GmbH