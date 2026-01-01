Black Mask
88 Min.Ab 18
88 Min.Ab 18
Black Mask
In Hongkong häufen sich brutale Morde – präzise, gnadenlos, scheinbar übermenschlich. Die Polizei ist machtlos. Doch Tsui Chik, ein stiller Bibliothekar, kennt die Wahrheit: Er war Teil der geheimen 701-Einheit – ein militärisches Experiment, das Supersoldaten erschuf, schmerzunempfindlich und tödlich. Als das Projekt scheiterte, floh Tsui und versuchte, ein normales Leben zu führen. Doch nun kehren seine ehemaligen Kameraden zurück – als skrupellose Killer, die die Unterwelt übernehmen wollen. Um sie aufzuhalten, wird Tsui zur lebenden Waffe, die er einst war – als maskierter Rächer Black Mask. Ein gnadenloser Kampf beginnt, in dem er sich nicht nur seinen Feinden, sondern auch seiner eigenen Vergangenheit stellen muss.
Genre:Action, Kampfsport
Produktion:HK, 1996
Altersfreigabe:
18
Copyrights:© 2026 PLAION PICTURES GmbH