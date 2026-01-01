Blacktip Challenge - Riesige Haie an Floridas Ostküste
37 Min.Ab 12
37 Min.Ab 12
Blacktip Challenge - Riesige Haie an Floridas Ostküste
Floridas Küsten haben einen unglaublichen Haibestand. Aufgrund des intakten Bestandes kann man in Florida ohne Reue noch auf Haie angeln, ohne ihm zu schaden. Viele Amerikaner kommen extra zum Haiangeln in den Sonnenstaat. Es gibt sogar eigene Tournaments! Eines, beziehungsweise das größte, die Blacktip Challenge, besuchte Peter Wahl. Er hatte besonderes Glück und war live dabei, als Peter Buban einen Weltrekord-Hammerhai von über 1000 lbs vom Strand aus bezwingen konnte.
Genre:Spezial, Dokumentation
Produktion:DE, 2014
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Datari Outdoor Bücher UG