Bleichgesicht im Wilden Westen
95 Min.Ab 12
95 Min.Ab 12
Bleichgesicht im Wilden Westen
Junior Potter, der wenig heldenhafte Sohn des legendären „Bleichgesichts“ kehrt nach seiner Zeit im Osten in den Wilden Westen zurück – doch statt Abenteuerlust bringt er vor allem Tollpatschigkeit und jede Menge Chaos mit. Auf der Suche nach einem geheimnisvollen Goldversteck seines verstorbenen Vaters gerät Junior in ein turbulentes Durcheinander aus Ganoven, Missverständnissen und romantischen Verwicklungen. Unterstützung erhält er von der gewieften Mike, die ihn nicht nur begleitet, sondern ihm auch mehr als einmal aus der Patsche hilft. Während gefährliche Banditen ebenfalls hinter dem Schatz her sind, stolpert sich Junior von einer brenzligen Situation in die nächste – oft mit mehr Glück als Verstand.
Genre:Western, Comedy
Produktion:US, 1952
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© 2026 PLAION PICTURES GmbH