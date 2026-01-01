Blind Alley – Im Schatten lauert der Tod
77 Min.Ab 16
77 Min.Ab 16
Blind Alley – Im Schatten lauert der Tod
Vielleicht ist das Ende ihres elenden Daseins als Zimmermädchen doch endlich in Sicht. Schon morgen kann Rosas (Ana de Armas) Traum von der Modelkarriere wahr werden. Nur noch schnell die Kleider gewaschen und früh zu Bett, das war zumindest der Plan. Doch ehe sie sich's versieht, ist die junge Kubanerin in einer noch schlimmeren Sackgasse gelandet. Verbarrikadiert in einem Waschsalon, vor dessen Tür ein irrer Killer lauert! Wie kommt sie da raus und vor allem: Wie hält sie den Killer davon ab, zu ihr rein zu kommen?
Genre:Horror, Thriller
Produktion:ES, MX, CO, 2011
Altersfreigabe:
16
Copyrights:© 2026 PLAION PICTURES GmbH