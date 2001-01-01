Blinder Terror
89 Min.Ab 12
Blinder Terror
Zwei Jahre nach dem Tod ihres Mannes, heiratet die talentierte Künstlerin Susan überstürzt den gut aussehenden Kevin, den sie kaum kennt. Daraufhin erhält sie eine Reihe bedrohlicher Anrufe und aggressiver Angriffe von einer mysteriösen Frau, die vorgibt, die frühere Liebhaberin ihres Mannes zu sein. Beim Versuch, dem Terror der Frau auf den Grund zu gehen und deren Attacken aufzuhalten, deckt sie ein dunkles Geheimnis auf.
Genre:Thriller, Mystery
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© (c) der Synchronfassung ZDF 2001