Blitzschlag - Gefangen im Gewittersturm
81 Min.Ab 12
81 Min.Ab 12
Blitzschlag - Gefangen im Gewittersturm
Tödliche Blitze und orkanartige Stürme: Über den Nordosten der USA zieht eine gigantische Gewitterfront. Das Mega-Unwetter erstreckt sich von Wisconsin über Chicago und New York bis nach Washington D.C.. Insgesamt sind 7 Bundesstaaten betroffen. Der Klimawissenschaftler Jamie (Mike Dopud), seine neue Freundin Megan (Krista Bridges) und die Kids fahren trotz der bedrohlichen Wetterlage zu einem Familienwochenende in die Natur. Auch Jamies Exfrau Charlotte (Alaina Huffman) ist bei dem Trip dabei, der durch die Wetteranomalie und das Blitzinferno zu einem lebensgefährlichen Albtraum wird. - Low-Budget-Film des kanadischen Regisseurs John L'Ecuyer (u.a. „Curtis's Charm“, „ReGenesis“).
Genre:Drama
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Warner Bros. Discovery, Inc.