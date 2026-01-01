Blood Feast - Blutiges Festmahl
97 Min.Ab 18
97 Min.Ab 18
Blood Feast - Blutiges Festmahl
Fuad hat mit seiner Familie in Paris ein Diner eröffnet. Doch das Geschäft läuft schlecht und er muss sich mit einem Nebenjob als Nachtwächter im Museum über Wasser halten. Während dieser langen, einsamen Nächte erscheint ihm die Göttin Ishtar und verlangt ein Opfer in Form von Menschenfleisch. Fuad nutzt die Gelegenheit und präsentiert diese neue „Delikatesse“ auch seinen Gästen im Diner...
Genre:Horror
Altersfreigabe:
18
Copyrights:© Tiberius Film