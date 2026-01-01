Blood For Dust
98 Min.Ab 16
98 Min.Ab 16
Blood For Dust
Montana in den 1990er-Jahren: Der Handelsreisende Cliff (Scoot McNairy) verliert seinen Job und ist daher dringend auf der Suche nach einer neuen Einkommensquelle. Da kommt Cliffs alter Kumpel Ricky (Kit Harington) gerade recht. Er macht den seriös wirkenden Vertreter für Defibrillatoren mit Gangsterboss John (Josh Lucas) bekannt. Für diesen sollen die Männer Kokain und Waffen im großen Stil transportieren. Doch kaum hat Cliff den Einstieg ins kriminelle Business angetreten, fordert sein neuer Job einen hohen Blutzoll... - Das Krimi-Drama von Rod Blackhurst wurde u.a. beim San Diego Film Festival ausgezeichnet.
Genre:Thriller, Krimi-Drama
Altersfreigabe:
16
Copyrights:© Warner Bros. Discovery, Inc.