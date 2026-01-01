Blood - You Can't Bury the Truth
93 Min.Ab 16
93 Min.Ab 16
Blood - You Can't Bury the Truth
Joe Fairburn (Paul Bettany) und sein jüngerer Bruder Chrissie (Stephen Graham), wie ihr Vater Lenny (Brian Cox) bei der örtlichen Polizei, nehmen infolge eines grausigen Mädchenmordes das Gesetz selber in ihre Hände - und werden so selbst zu Schuldigen, die bald nicht nur vom eigenen Gewissen geplagt werden...
Genre:Krimi-Drama, Thriller
Produktion:GB, 2012
Altersfreigabe:
16
Copyrights:© 2026 PLAION PICTURES GmbH