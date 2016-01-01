Blue Mountain State: The Rise of Thadland

Zum Inhalt springenBarrierefrei
MOVIESPHERE91 Min.Ab 16
Da das Klubhaus des Footballteams auf dem Campus der Blue Mountain State sehr heruntergekommen ist und damit dem Image der Universität schadet, ordnet der neue Dekan seine Versteigerung an. Die Spieler möchten das mit allen Mitteln verhindern, und bitten daher ihren ehemaligen Mitspieler Thad um Hilfe, der inzwischen ein millionenschwerer NFL-Profi ist. Thad hilft in dieser Angelegenheit gerne, er stellt dafür aber eine Bedingung.

Genre:
Comedy
Altersfreigabe:
16
Copyrights:
