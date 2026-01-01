Blue My Mind
98 Min.Ab 16
98 Min.Ab 16
Blue My Mind
Die 15-jährige Mia scheint ein gewöhnlicher Teenager zu sein – bis ihr Körper beginnt, sich auf verstörende Weise zu verändern. Webbed Zehen, Fischschuppen, unkontrollierbare Gelüste: Was zunächst wie pubertäre Verwirrung wirkt, entpuppt sich als eine tiefgreifende Metamorphose, die Mia an den Rand des Wahnsinns treibt. Während sie sich in einer Welt aus Drogen, Sex und jugendlicher Rebellion verliert, wächst in ihr eine Wahrheit, die sie nicht länger ignorieren kann. Ihre Herkunft, ihre Identität – alles steht infrage. Die Realität verschwimmt, und Mia muss sich entscheiden: Kämpft sie gegen das, was sie wird, oder lässt sie los und folgt dem Ruf des Meeres?
Genre:Drama, Fantasie
Altersfreigabe:
16
Copyrights:© 2026 PLAION PICTURES GmbH