Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Joyn+
Bluff

Bluff

105 Min.Ab 12
Kabel Eins CLASSICS105 Min.Ab 12
Joyn+
Kabel Eins CLASSICS
Bluff

Bluff

Bang und Felix sind zwei gerissene Trickbetrüger. Den beiden gelingt es, ihren von Staats wegen verordneten Aufenthalt im Gefängnis eigenmächtig abzukürzen: Sie brechen aus. Eine skrupellose Gangsterchefin versucht, sich die Kenntnisse von Bang und Felix zunutze zu machen, und sie anschließend hereinzulegen. Aber die beiden sind cleverer als sie: Am Ende lachen sich die beiden ins Fäustchen, und die schöne Ganovin hat das Nachsehen ...

Genre:
Krimi-Drama
Produktion:
IT, 1975
Altersfreigabe:
12
Copyrights:
© PLAION PICTURES GmbH