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Blut der Sonne: Save Our Homeland

Blut der Sonne: Save Our Homeland

92 Min.Ab 16
Planet Movies92 Min.Ab 16
Planet Movies
Blut der Sonne: Save Our Homeland

Blut der Sonne: Save Our Homeland

Mitglieder der französischen Paramilitär-Organisation OAS haben ein Hauptquartier im Oman eingerichtet, um von dort einen bewaffneten Überfall auf Algerien zu planen. Die OAS hat es sich zum Ziel gemacht, Algerien wieder unter französische Kontrolle zu bringen. Doch ein Geheimagent und Elitekämpfer hat die OAS unterwandert, um den Plan zu durchkreuzen und seine Heimat zu schützen.

Genre:
Action
Altersfreigabe:
16
Copyrights:
© Tiberius Film