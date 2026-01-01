Blutiger Freitag - Das Schicksal der deutschen Kurland Kämpfer
55 Min.Ab 16
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Blutiger Freitag - Das Schicksal der deutschen Kurland Kämpfer
Hitler fasst die Einheiten zur Heeresgruppe Kurland zusammen und befiehlt Widerstand bis zum letzten Mann. Bei Kriegsende fliehen rund 3.000 Soldaten in das neutrale Schweden, wo man sie in Lagern unterbringt und ihnen zusichert, sie nicht an die Sowjetunion auszuliefern. Ein Versprechen, das nicht eingehalten wird. Als Polizisten und Soldaten am 30. November 1945 mehr als sechs Monate nach Kriegsende - vorrücken, klammeren sich die Männer aneinander. Der Widerstand ist vergeblich. Die Bilder dieses Tages gehen um die Welt und rufen internationalen Protest hervor. Der 30. November 1945 geht als der blutige Freitag in die schwedische Geschichte ein.
Genre:Dokumentation, Geschichte, Krieg
Produktion:DE, 2011
Altersfreigabe:
16
Copyrights:© 2026 PLAION PICTURES GmbH