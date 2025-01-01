BMW M5 G90: 727 PS und ein brüllender V8 – was wollt ihr eigentlich noch?!
BMW M5 G90: 727 PS und ein brüllender V8 – was wollt ihr eigentlich noch?!
Regt euch nicht auf! Der BMW M5 G90 ist die Business-Limousine schlechthin – und zwar mit dem dicksten Gerät drinnen. Im neuen M5 trifft ein 727 PS starker V8-Hybrid auf satte 2,5 Tonnen. Das sind 500 Kilo mehr als der Vorgänger hatte – ein harter Kritikpunkt, keine Frage. Aber was bedeutet das wirklich für den Fahrspaß? In Daytona Violett und vollgepackt mit Extras kommt der G90, wie wir ihn testen, auf stolze 172.000 Euro – das ist kein Schnäppchen. Ich fahre den M5 heute zum ersten Mal und nehme ihn direkt ordentlich ran! Autobahn, Landstraße und sogar die Rennstrecke in Mendig, wo wir ihn quer fahren. Die Frage, die sich jeder stellt: Wie machen sich die zusätzlichen 500 Kilo bemerkbar? Keine Sorge, ich werde euch eure Zweifel nehmen!
