Bohemian Rhapsody
130 Min.Ab 6
Rami Malek in seiner oscarprämierten Rolle als Freddie Mercury: Im Jahr 1970 wird Freddie Mercury Teil der Band Queen. Nach ersten Erfolgen in Großbritannien gelingt den vier Musikern schon bald der weltweite Durchbruch und es folgt ein Hit nach dem anderen. Aber als Freddie als Solo-Künstler durchstarten möchte, scheint die Band vor dem Aus zu stehen. Können die vier ihre Differenzen überwinden und sich für den Auftritt bei Live Aid noch einmal zusammenraufen?
Genre:Biografie, Historisches Drama, Musik, Rock, LGBTQ+
Produktion:GB, 2018
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© GEM Entertainment KFT