BOMBEN-TERROR: Die Attentäter von New York | True Crime Doku
50 Min.Ab 16
50 Min.Ab 16
BOMBEN-TERROR: Die Attentäter von New York | True Crime Doku
In den 1970er und 80er Jahren wird eine puertoricanische Separatistengruppe namens FALN verdächtigt, in großen Städten der USA Bomben zu zünden. Die Gruppe, die sich für die vollständige Unabhängigkeit Puerto Ricos einsetzt, führt eine groß angelegte Bombenkampagne durch. Die FBI-Agenten sind einem Wettlauf mit der Zeit ausgesetzt, um den gewalttätigen Aktivitäten der Gruppe Einhalt zu gebieten. "The FBI Files" ist eine amerikanische Dokudrama-Serie, die einen Blick hinter die Kulissen des Forensiklabors des Federal Bureau of Investigation (FBI) wirft. Es werden wahre FBI-Fälle durch Nachstellungen und Interviews erzählt.
Genre:Dokumentation, Krimi
Altersfreigabe:
16