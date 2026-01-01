Bombenentschärfer bei der Arbeit ? | Munition unter Wasser
44 Min. Ab 12
Vor der Küste Britisch-Kolumbiens begeben sich die Taucher der "Bomb Hunters" auf die Suche nach einem Schiffswrack, das seit 80 Jahren auf dem Meeresgrund ruht und eine gefährliche Fracht birgt: Zahlreiche Bomben aus dem 1. Weltkrieg. Bomb Hunters folgt den realen Abenteuern von drei Teams, deren Aufgabe es ist, vergrabene Sprengstoffe zu finden und zu entfernen. Diese Teams, aus erfahrenen, ehemaligen Bombentechnikern der Armee, Feldforschern und Zivilisten, kämpfen gegen die verbliebenen Überreste von vergangenen Kriegen.
