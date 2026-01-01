Bone allein zu Haus
Bone allein zu Haus
Heiligabend – und das Chaos beginnt! Familie Conley fährt zu den Großeltern, doch ihr cleverer Hund Bone bleibt allein zurück. Eigentlich sollte ein Hundesitter aufpassen, aber der ist überfordert – und Bone wird prompt als „Geschenke-Zerstörer“ abgestempelt. Dabei lauert die wahre Gefahr draußen: Drei trottelige Einbrecher wittern leichte Beute im leeren Haus. Was sie nicht ahnen: Bone ist kein gewöhnlicher Vierbeiner. Mit Klebstoff, Bratpfannen und einer Dusche, die mehr Überraschung als Entspannung bietet, verwandelt er das Heim in ein Zuhause voller Fallen. Unterstützung bekommt er vom tapsigen Welpen Columbus und später vom Hund der Großeltern. Gemeinsam liefern die Vier Pfoten ein irrwitziges Katz-und-Maus-Spiel, das die Ganoven an den Rand des Wahnsinns treibt. Als die Familie zurückkehrt, sind die Diebe geschnappt – und Weihnachten gerettet.