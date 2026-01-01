Born to Be Wild - Saumäßig unterwegs
96 Min.Ab 6
96 Min.Ab 6
Born to Be Wild - Saumäßig unterwegs
Tim Allen, John Travolta, Martin Lawrence und William H. Macy in der Midlife-Crisis: Die Sehnsucht nach Abwechslung treibt die Vorstadt-Freunde Woody, Dudley, Doug und Bobby dazu, einen gemeinsamen Motorradausflug zu machen. Die vier brechen frohgemut mit ihrer Harley in die weite Highway-Wildnis auf. Als sie auf die äußerst ungemütliche Biker-Gang Del Fuegos treffen, bereuen sie jedoch sehr schnell, dass sie ihre Sofas gegen einen Sattel eingetauscht haben.
Genre:Comedy, Action, Abenteuer
Produktion:US, 2006
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Walt Disney Company Germany GmbH