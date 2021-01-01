Borrego
99 Min.Ab 12
99 Min.Ab 12
Borrego
Packender Thriller mit Lucy Hale und Nicholas Gonzales: Für ihre Forschungsarbeiten untersucht Elly die Wüsten-Vegetation im Süden Kaliforniens. Dabei beobachtet sie den Absturz eines Kleinflugzeugs. Sie eilt zu Hilfe - nicht ahnend, in welche Gefahr sie sich begibt. Denn die Maschine beherbergt keine Passagiere, sondern Rauschmittel. Als der Drogenkurier Elly entdeckt, entführt er sie. Kurz darauf findet der Polizist Jose Gomez ihren Wagen und begibt sich auf Spurensuche.
Genre:Thriller
Produktion:US, 2022
Altersfreigabe:
12
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