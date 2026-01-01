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Boston Streets

Boston Streets

100 Min.Ab 16
Planet Movies100 Min.Ab 16
Planet Movies

Boston Streets

Brian (Mark Ruffalo, The Avengers) und Paulie (Ethan Hawke, Sinister) sind Freunde seit der Kindheit. Sie tun alles, um in ihrem rauen Viertel von South Boston zu überleben. Verbrechen waren immer Teil ihres Lebens, und jetzt sind sie auf der Gehaltsliste eines Gangsters namens Pat Kelly (Brian Goodman). Während Brian tiefer in den kriminellen Sumpf sinkt, plant Paulie einen letzten Raubüberfall.

Genre:
Krimi-Drama, Action, Thriller
Altersfreigabe:
16
Copyrights:
© Tiberius Film