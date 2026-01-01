Brace for Impact
Brace for Impact
Als die erfahrene Flugunfallermittlerin Sofia Gilchrist erfährt, dass ihr Bruder bei einem Flugzeugabsturz ums Leben gekommen ist – auf genau jenem Flug, den sie selbst in letzter Minute verpasst hatte –, bricht für sie alles zusammen. Offiziell vom Dienst suspendiert und aufgrund ihrer persönlichen Betroffenheit vom Fall ausgeschlossen, kann sie die zahlreichen Ungereimtheiten jedoch nicht ignorieren. Entgegen sämtlicher Vorschriften beginnt Sofia heimlich zu ermitteln. Schon bald entdeckt sie widersprüchliche Daten, fehlende Protokolle und Hinweise, die nicht zum offiziellen Bericht passen. Während sie sich tiefer in die Analyse des Wracks, der Flugaufzeichnungen und des Umfelds der Passagiere vorarbeitet, wächst in ihr der Verdacht, dass weit mehr hinter dem Absturz steckt – möglicherweise sogar ein gezielter Anschlag und eine groß angelegte Vertuschung. Mit jedem Schritt bringt sie sich selbst in größere Gefahr. Kollegen zweifeln an ihr, Behörden stellen sich quer, und Sofia muss entscheiden, wie weit sie bereit ist zu gehen, um die Wahrheit über den letzten Flug ihres Bruders ans Licht zu bringen.