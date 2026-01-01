Brain Freeze
92 Min.Ab 16
Ein Düngemittel, das in einer exklusiven kanadischen Gemeinde zum Einsatz kommt, lässt nicht nur wie gewünscht den Schnee auf dem Golfplatz schmelzen, sondern auch die reichen Anwohner zu Zombies mutieren. Teenager André (Iani Bédard) und seine kleine Schwester (Marianne Fortier) versuchen dem Grauen zu entkommen, bevor auch sie sich entweder in Untote oder direkt in saftiges, grünes Gras verwandeln...
Genre:Horror, Comedy
Produktion:CA, 2021
Copyrights:© 2026 PLAION PICTURES GmbH