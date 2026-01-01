Brain Smasher - Der Rausschmeisser
89 Min.Ab 18
89 Min.Ab 18
Brain Smasher - Der Rausschmeisser
Ein raubeiniger Türsteher (Andrew Dice Clay, „Ford Fairlane“) gerät zwischen die schöne Botanikerin Samantha (Teri Hatcher, „Desperate Housewives“) und eine Gruppe skrupelloser Shaolin-Mönche (u.a. Yuji Okumoto, Cobra Kai) auf der Jagd nach einer geheimen Blume. Albern, actionreich und charmant trashig – ein Kultmix aus Martial Arts, Romantik und One-Liners. Inszeniert von Albert Pyun (Cyborg).
Genre:Action
Altersfreigabe:
18
Copyrights:© Tiberius Film