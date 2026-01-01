Bram Stoker's Van Helsing
Bram Stoker's Van Helsing
England, 1897: Als Lucy Westenra plötzlich an einer mysteriösen Krankheit leidet, ruft ihr Verlobter Arthur Holmwood den Arzt Dr. John Seward zur Hilfe. Alle medizinischen Erklärungen scheitern – Lucys Zustand verschlechtert sich dramatisch. In seiner Verzweiflung wendet sich Seward an seinen ehemaligen Mentor: Professor Abraham Van Helsing. Der exzentrische Gelehrte erkennt rasch, dass es sich nicht um eine gewöhnliche Krankheit handelt, sondern um einen uralten Fluch. Lucy wurde Opfer eines Vampirs. Trotz Bluttransfusionen und verzweifelter Rettungsversuche stirbt Lucy – doch ihr Tod ist erst der Anfang. Bald häufen sich in der Umgebung grausame, blutleere Leichen, und Van Helsing ist überzeugt, dass Lucy aus ihrem Grab zurückgekehrt ist. Gemeinsam mit Seward stellt er sich dem wachsenden Grauen, während Arthur sich weigert, an das Übernatürliche zu glauben. Die Zeit läuft gegen sie, denn das wahre Übel ist näher, als sie ahnen.